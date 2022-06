Giustizia, sfogo di Renzi: “Politica non ha fermato giudici” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Questo racconto costante che la Politica vuole fermare la magistratura intanto si scontra con un dato di fatto. Ci sono magistrati bravissimi a cui va la nostra gratitudine, ma questo racconto si scontra con una considerazione che nessuno ha il coraggio di fare in questa Aula, è cioè che in questi ultimi 30 anni, gli anni del clima infame, per fare una citazione significativa, non c’è stata una parola di verità sui magistrati simbolo del nostro Paese, Falcone e Borsellino, che meritano gratitudine eterna, ma non sono stati premiati nemmeno dopo la loro morte da un racconto vero su quello che è successo. Non c’è stata una parola di verità su di loro”. Matteo Renzi ha preso la parola in Aula al Senato per le dichiarazioni di voto sulla riforma del Csm. Il leader di Iv ha confermato l’astensione del suo partito e, alla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Questo racconto costante che lavuole fermare la magistratura intanto si scontra con un dato di fatto. Ci sono magistrati bravissimi a cui va la nostra gratitudine, ma questo racconto si scontra con una considerazione che nessuno ha il coraggio di fare in questa Aula, è cioè che in questi ultimi 30 anni, gli anni del clima infame, per fare una citazione significativa, non c’è stata una parola di verità sui magistrati simbolo del nostro Paese, Falcone e Borsellino, che meritano gratitudine eterna, ma non sono stati premiati nemmeno dopo la loro morte da un racconto vero su quello che è successo. Non c’è stata una parola di verità su di loro”. Matteoha preso la parola in Aula al Senato per le dichiarazioni di voto sulla riforma del Csm. Il leader di Iv ha conl’astensione del suo partito e, alla ...

Pubblicità

Ro96689588 : RT @Adnkronos: #Giustizia, sfogo di #Renzi in aula: 'Politica non ha fermato giudici'. - Adnkronos : #Giustizia, sfogo di #Renzi in aula: 'Politica non ha fermato giudici'. - lifestyleblogit : Giustizia, sfogo di Renzi: 'Politica non ha fermato giudici' - - ledicoladelsud : Giustizia, sfogo di Renzi: “Politica non ha fermato giudici” - fisco24_info : Giustizia, sfogo di Renzi: '#Politica non ha fermato giudici': (Adnkronos) - Show del leader Iv in Aula: 'In 30 ann… -