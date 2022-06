Giustizia: Renzi, 'riforma Cartabia inutile' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Sulle questioni della Giustizia, oggi sono intervenuto in Senato. Ho spiegato perché ci asteniamo sulla riforma Cartabia (inutile, non dannosa). E ho apprezzato che su alcuni passaggi ci sia stata una condivisione bipartisan". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Sulle questioni della, oggi sono intervenuto in Senato. Ho spiegato perché ci asteniamo sulla, non dannosa). E ho apprezzato che su alcuni passaggi ci sia stata una condivisione bipartisan". Così Matteonella enews.

