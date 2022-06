Giulia Grasso, la studentessa dedica la tesi di laurea a chi si è tolto la vita per l’università (Di giovedì 16 giugno 2022) Una dedica speciale, in un giorno altrettanto speciale. Per ricordare tutte le vittime di un sistema che loda le eccellenze (una minoranza) a discapito di chi, invece, per un motivo o per un altro non riesce a concludere gli studi. Giulia Grasso, neolaureata dell’università di Bari, ha deciso di dedicare la sua tesi di laurea in Lettere antiche a tutti gli studenti universitari che non sono riusciti a raggiungere questo traguardo, ma soprattutto a chi non ha retto il peso del “fallimento” e ha deciso di smettere di vivere. “A chi non ce l’ha fatta, a chi ha mollato, a chi non si è sentito all’altezza e a chi ha trovato solo porte chiuse – ha scritto Giulia nella sua dedica -. A chi non crede più in se stesso, a chi ha ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Unaspeciale, in un giorno altrettanto speciale. Per ricordare tutte le vittime di un sistema che loda le eccellenze (una minoranza) a discapito di chi, invece, per un motivo o per un altro non riesce a concludere gli studi., neota deldi Bari, ha deciso dire la suadiin Lettere antiche a tutti gli studenti universitari che non sono riusciti a raggiungere questo traguardo, ma soprattutto a chi non ha retto il peso del “fallimento” e ha deciso di smettere di vivere. “A chi non ce l’ha fatta, a chi ha mollato, a chi non si è sentito all’altezza e a chi ha trovato solo porte chiuse – ha scrittonella sua-. A chi non crede più in se stesso, a chi ha ...

