Giubileo, Gualtieri: “Col Decreto Infrastrutture nuovi fondi per potenziare l’aeroporto di Fiumicino” (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Il Decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è un nuovo importante passaggio nel percorso condiviso tra diversi livelli istituzionali verso il Giubileo del 2025. Ringrazio il Presidente del Consiglio Draghi, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e tutto il Governo per questo provvedimento fondamentale che consente alla Capitale di farsi trovare pronta a un appuntamento di rilevanza mondiale e di straordinaria importanza spirituale. Per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere pubbliche funzionali al Giubileo, il Decreto prevede procedure accelerate, sul modello Pnrr, facilitando la realizzazione dei lavori. Inoltre, potrà proseguire la proficua collaborazione già avviata da Roma Capitale con Anas, per realizzare ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Il-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è un nuovo importante passaggio nel percorso condiviso tra diversi livelli istituzionali verso ildel 2025. Ringrazio il Presidente del Consiglio Draghi, il Ministro dellee della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e tutto il Governo per questo provvedimento fondamentale che consente alla Capitale di farsi trovare pronta a un appuntamento di rilevanza mondiale e di straordinaria importanza spirituale. Per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere pubbliche funzionali al, ilprevede procedure accelerate, sul modello Pnrr, facilitando la realizzazione dei lavori. Inoltre, potrà proseguire la proficua collaborazione già avviata da Roma Capitale con Anas, per realizzare ...

Pubblicità

ilfaroonline : Giubileo, Gualtieri: “Col Decreto Infrastrutture nuovi fondi per potenziare l’aeroporto di Fiumicino” - AndreaBS1976 : RT @tempoweb: Draghi ha perso l'immunità. Tmb di Malagrotta in fiamme, Roma così è al collasso con i rifiuti. La svolta di Gualtieri su Giu… - tempoweb : Draghi ha perso l'immunità. Tmb di Malagrotta in fiamme, Roma così è al collasso con i rifiuti. La svolta di Gualti… - TuttoSuRoma : Gualtieri: grazie al governo #Roma sarà pronta per il Giubileo - zazoomblog : Giubileo: Cdm modifica Dpr nomina Gualtieri commissario straordinario - #Giubileo: #modifica #nomina -