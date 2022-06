Giro di Svizzera 2022: la Jumbo-Visma si ritira causa Covid-19 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Covid-19 ha allentato un po’ la presa, ma resta protagonista anche nel mondo dello sport. Il virus ha infatti colpito la Jumbo-Visma in terra elvetica: lo squadrone neerlandese è stato costretto ad abbandonare il Giro di Svizzera 2022. La compagine non prenderà il via oggi da Ambri, sede della quinta tappa. Stop per Dennis, Kuss, Gesink, Teunissen, Oomen, Eenkhoorn e Roosen. LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bettiol ci riprova, aggiornamenti dalle 14.00 Come rivelato in un comunicato stampa: “Per il momento, la situazione non ha tocca la rosa dei candidati al Tour de France, anche se dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà nei prossimi giorni”. Non è stato però annunciato chi tra i corridori (o parte dello ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Il-19 ha allentato un po’ la presa, ma resta protagonista anche nel mondo dello sport. Il virus ha infatti colpito lain terra elvetica: lo squadrone neerlandese è stato costretto ad abbandonare ildi. La compagine non prenderà il via oggi da Ambri, sede della quinta tappa. Stop per Dennis, Kuss, Gesink, Teunissen, Oomen, Eenkhoorn e Roosen. LIVEdi, tappa di oggi in DIRETTA: Bettiol ci riprova, aggiornamenti dalle 14.00 Come rivelato in un comunicato stampa: “Per il momento, la situazione non ha tocca la rosa dei candidati al Tour de France, anche se dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà nei prossimi giorni”. Non è stato però annunciato chi tra i corridori (o parte dello ...

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - cyclingoo : ?? Giro di Svizzera 2022, la Jumbo-Visma lascia la corsa a causa del Covid / By @spaziociclismo… - SpazioCiclismo : La Jumbo-Visma non sarà al via della quinta tappa del #TourdeSuisse2022 per una positività al Covid-19 - matik76 : RT @Eurosport_IT: 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ????????? #Euros… - rides_bike : Giro della Svizzera -