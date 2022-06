Giro di Svizzera 2022 | la classifica generale aggiornata dopo la quinta tappa | Vlasov nuovo leader

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ladeldila, la frazione di 193 km da Ambri a Novazzano. Grazie alla vittoria in volata, il russo Aleksandrdiventa ildella. Alle sue spalle inseguono Fuglsang e Thomas, entrambi a meno di 10 secondi. Da segnalare il ritiro di Adam Yates, risultato positivo al Covid-19. Di seguito la top-10 della. ORDINE DI ARRIVOLA(Bora Hansgrohe) RUS 22:16.56 Fuglsang (Israel) DEN 0:06 Thomas (Ineos ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - sportface2016 : #GirodiSvizzera, la classifica generale aggiornata dopo la quinta tappa: #Vlasov nuovo leader - Fanta_Cycling : Riepiloghiamo cosa è successo oggi al Giro di #Svizzera. Tante notizie tra ritiri, crisi e la vittoria del favorito… - TicinoGazzetta : Giro di Svizzera 2022, colpo doppio di Aleksandr Vlasov! - beltrauno : Grande giornata di sport oggi in Ticino. Bellissima tappa del giro della Svizzera con vittoria di Vlasov a Novazzan… -

Come un fulmine a ciel sereno, il Covid - 19 torna a gettare un'ombra minacciosa sul mondo del pedale. Oggi infatti, aldi, prima del via della quinta tappa sono stati registrati numerosi casi di positività fra i corridori del gruppo i quali, secondo i protocolli vigenti, sono stati subito allontanati ...DIRETTADI2022: WILLIAMS PERDE CONTATTO Notizie molto interessanti arrivano dalla diretta della quinta tappa Ambrì - Novazzano deldi2022 . Innanzitutto, la fuga ha perso ben tre ...I risultati e l'ordine di arrivo della quinta tappa del Giro di Svizzera 2022, la frazione di 193 km da Ambri a Novazzano.GIRO DI SVIZZERA - I due tapponi di montagna devono ancora arrivare, ma Vlasov piazza già un colpaccio a Novazzano. Tappa e maglia per il russo che batte ...