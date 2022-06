Giro di Svizzera 2022: casi covid nel gruppo squadra, si ritira la Jumbo-Visma (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci sarà un team in meno alla partenza della quinta tappa del Giro di Svizzera 2022. La Jumbo-Visma ha infatti comunicato la presenza di alcuni casi covid all’interno del gruppo squadra. “Non riveleremo chi è stato contagiato dal covid, e per il momento la situazione non ha conseguenze sulla nostra preselezione per il Tour de France, aspetteremo di vedere cosa accadrà nei prossimi giorni”, questa la nota apparsa sul sito della formazione olandese. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci sarà un team in meno alla partenza della quinta tappa deldi. Laha infatti comunicato la presenza di alcuniall’interno del. “Non riveleremo chi è stato contagiato dal, e per il momento la situazione non ha conseguenze sulla nostra preselezione per il Tour de France, aspetteremo di vedere cosa accadrà nei prossimi giorni”, questa la nota apparsa sul sito della formazione olandese. SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - D_Tirinnanzi : Tutta la Jumbo-Visma, Adam Yates e poi Gogl, Fedorov, Mader, Pernsteiner, Vergaerde. Giro di Svizzera funestato. - SpazioCiclismo : Adam #Yates lascia il #TourdeSuisse a causa del #Covid19 - sportface2016 : #TourdeSuisse2022, troppi casi #Covid: si ritira la Jumbo Visma - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: La Jumbo-Visma non sarà al via della quinta tappa del #TourdeSuisse2022 per una positività al Covid-19 -