Giornata mondiale contro la desertificazione, l’emergenza siccità è la piaga del millennio: in Italia fiumi e bacini ai minimi storici (Di giovedì 16 giugno 2022) Tanto tuonò che… non piovve. In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità (domani, 17 giugno), c’è poco da stare sereni. Perché siamo ben oltre il semplice allarme. Una piaga globale che non risparmia neppure l’Italia con oltre il 20% del territorio nazionale a rischio desertificazione fin dal 2018. Una situazione ulteriormente aggravata, negli ultimi mesi, dall’assenza pressoché di precipitazioni non solo nelle aree meridionali del paese. Il deficit di pioggia e neve (rispettivamente -60% e -80% rispetto alla media stagionale) ha infatti messo in crisi le principali aree rurali del nord Italia, con i grandi invasi di acqua a livelli minimi e ben al di sotto della loro capacità. Allarme ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Tanto tuonò che… non piovve. In occasione dellaper la lotta allae alla(domani, 17 giugno), c’è poco da stare sereni. Perché siamo ben oltre il semplice allarme. Unaglobale che non risparmia neppure l’con oltre il 20% del territorio nazionale a rischiofin dal 2018. Una situazione ulteriormente aggravata, negli ultimi mesi, dall’assenza pressoché di precipitazioni non solo nelle aree meridionali del paese. Il deficit di pioggia e neve (rispettivamente -60% e -80% rispetto alla media stagionale) ha infatti messo in crisi le principali aree rurali del nord, con i grandi invasi di acqua a livellie ben al di sotto della loro capacità. Allarme ...

