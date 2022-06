Giornata Leucemie, martedì Ail Roma inaugura nuovo pronto soccorso ematologico (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – In occasione della 17° edizione della Giornata Nazionale contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che si celebra il 21 giugno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, AIL Roma si presenta all’appuntamento in modo molto concreto, inaugurando due importanti iniziative a favore dell’Ematologia del Policlinico Umberto I – La Sapienza: il nuovo pronto soccorso in via Benevento 8 (unico pronto soccorso ematologico in Italia), e il “Giardino di Silvana” uno spazio riqualificato che permette ai malati e alle famiglie, in attesa delle terapie, di sostare in un luogo adeguato al loro percorso di cura. Le realizzazioni sono state possibili grazie alla generosità dei tanti sostenitori ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022)– In occasione della 17° edizione dellaNazionale contro le, Linfomi e Mieloma, che si celebra il 21 giugno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, AILsi presenta all’appuntamento in modo molto concreto,ndo due importanti iniziative a favore dell’Ematologia del Policlinico Umberto I – La Sapienza: ilin via Benevento 8 (unicoin Italia), e il “Giardino di Silvana” uno spazio riqualificato che permette ai malati e alle famiglie, in attesa delle terapie, di sostare in un luogo adeguato al loro percorso di cura. Le realizzazioni sono state possibili grazie alla generosità dei tanti sostenitori ...

RedattoreSocial : Tumori del sangue, @AIL_Onlus: rivoluzioni terapeutiche al centro della conferenza stampa. Il 21 giugno 2022 si cel… - MondelloFree : RT @PalermoToday: Giornata nazionale per la lotta alle leucemie: domenica raccolta straordinaria di sangue a Mondello - Megghi45 : RT @PalermoToday: Giornata nazionale per la lotta alle leucemie: domenica raccolta straordinaria di sangue a Mondello - PalermoToday : Giornata nazionale per la lotta alle leucemie: domenica raccolta straordinaria di sangue a Mondello… - PostUmbria : Nella giornata nazionale contro leucemie, linfomi, mielomi, il 21 giugno, verrà anche presentato il lavoro del Grup… -