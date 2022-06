Giorgia Meloni querela tutti. Ma tutti chi? Le accuse contro “DiMartedì” e “Otto e mezzo” | VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) tutti. Nessuno escluso. Forse. Già nei giorni scorsi Giorgia Meloni aveva citato, parzialmente, Charles de Gaulle dicendo: “La ricreazione è finita”. E ora, dopo i messaggi scritti, la leader di Fratelli d’Italia è passata ai VIDEO per annunciare querele contro quelle trasmissioni – di La7 – che negli ultimi giorni hanno ospitato commenti su quel suo comizio in Spagna a sostengo del movimento di estrema destra Vox. Giorgia Meloni annuncia querele contro tutti, partendo da La7 Giorgia Meloni ne ha per tutti. Il VIDEO realizzato dal suo staff social parte con qualche filmato tratto dalle recenti puntate di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022). Nessuno escluso. Forse. Già nei giorni scorsiaveva citato, parzialmente, Charles de Gaulle dicendo: “La ricreazione è finita”. E ora, dopo i messaggi scritti, la leader di Fratelli d’Italia è passata aiper annunciare querelequelle trasmissioni – di La7 – che negli ultimi giorni hanno ospitato commenti su quel suo comizio in Spagna a sostengo del movimento di estrema destra Vox.annuncia querele, partendo da La7ne ha per. Ilrealizzato dal suo staff social parte con qualche filmato tratto dalle recenti puntate di ...

