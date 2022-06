Giorgi-Davis in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Birmingham 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) Camila Giorgi dovrà vedersela con Lauren Davis nel contesto del secondo turno del Wta 250 di Birmingham 2022. Dopo aver sconfitto Tereza Martincova al debutto, l’azzurra tenterà di performare sulla falsariga del già citato esordio contro l’insidiosa statunitense, a sua volta superiore a Kaja Juvan. Incontro tra due giocatrici a loro agio sul veloce, con Giorgi però assolutamente favorita dai pronostici della vigilia per via del suo tennis aggressivo e dalla superficie di riferimento, che ne esalta le caratteristiche di gioco. Attenzione però a sottovalutare Davis, tennista diligente sul verde e già convincente contro la giovane slovena sopra citata. L’incontro tra Giorgi e Davis andrà in scena giovedì 16 giugno, a partire dalle ore 12.00 italiane. La ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Camiladovrà vedersela con Laurennel contesto del secondo turno del Wta 250 di. Dopo aver sconfitto Tereza Martincova al debutto, l’azzurra tenterà di performare sulla falsariga del già citato esordio contro l’insidiosa statunitense, a sua volta superiore a Kaja Juvan. Incontro tra due giocatrici a loro agio sul veloce, conperò assolutamente favorita dai pronostici della vigilia per via del suo tennis aggressivo e dalla superficie di riferimento, che ne esalta le caratteristiche di gioco. Attenzione però a sottovalutare, tennista diligente sul verde e già convincente contro la giovane slovena sopra citata. L’incontro traandrà in scena giovedì 16 giugno, a partire dalle ore 12.00 italiane. La ...

