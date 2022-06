Gio Evan: “Canto ‘Hopper’ per una solitudine felice” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “In un mondo dove i malvagi sono ben organizzati tra loro, occorre che i buoni si riuniscano”. Gio Evan si avvicina con questo spirito ad Evanland, il Festival Internazionale del Mondo Interiore da lui ideato, che si terrà al Carroponte di Sesto San Giovanni il primo luglio e si chiuderà con l’unico live del singolare artista per il 2022. Il poeta-cantautore ha pubblicato intanto in questi giorni un nuovo singolo, ‘Hopper’ (altro titolo-dedica ad un grande pittore, dopo il precedente ‘Klimt’), che è una ballad piena di luce e di voglia di incoraggiare chi cade a rialzarsi, prodotta da Tom. “È una canzone per tutte le persone che padroneggiano la propria solitudine e la mutano in opere d’arte – spiega – persone taciturne come un dipinto, che frequentano il mare e si sfogano con il tramonto. Persone che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “In un mondo dove i malvagi sono ben organizzati tra loro, occorre che i buoni si riuniscano”. Giosi avvicina con questo spirito adland, il Festival Internazionale del Mondo Interiore da lui ideato, che si terrà al Carroponte di Sesto San Giovanni il primo luglio e si chiuderà con l’unico live del singolare artista per il 2022. Il poeta-cantautore ha pubblicato intanto in questi giorni un nuovo singolo,(altro titolo-dedica ad un grande pittore, dopo il precedente ‘Klimt’), che è una ballad piena di luce e di voglia di incoraggiare chi cade a rialzarsi, prodotta da Tom. “È una canzone per tutte le persone che padroneggiano la propriae la mutano in opere d’arte – spiega – persone taciturne come un dipinto, che frequentano il mare e si sfogano con il tramonto. Persone che ...

