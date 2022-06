(Di giovedì 16 giugno 2022)compie 80 anni. Ieri il Corriere dello Sport ha ospitato una sua intervista. Oggi lo fanno altri quotidiani. A cominciare dalla Gazzetta dello Sport. L’ex pilota di motociclismo è stato 15 volte campione del mondo, vincitore di 122 Gran Premi. Parla dei suoi 80 anni. «Mi vergogno. E da una parte mi mette anche un po’ di tristezza. Perché mi guardo e dico che è impossibile che siano così tanti». Va ancora in moto, fa tante cose. «Poi l’altro giorno un mio amico mi ha dato un metro… Nasci, qui finisci la scuola, le prime corse, il primo Mondiale, il ritiro e via fino a 80 cm. Lo vedi quanti sono?». Hadella morte? «Sì.non ci, a quell’età sei un po’ incosciente, però se guardi questo metro ti rendi conto delche ...

lapoelkann_ : Auguri al mio carissimo Amico e leggenda italiana del motociclismo Giacomo Agostini. Gli faccio tanti tanti auguri… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1942 nasceva il pilota Giacomo Agostini quindici volte campione mondiale di motociclismo #accaddeoggi https://t.c… - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: Giacomo Agostini: 15 curiosità sul campionissimo nel giorno del suo 80° compleanno #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori https… - susi_pie : RT @BeltramoPaolo: Auguri al Mito delle moto! Oggi Giacomo Agostini compie 80 anni! - napolista : Giacomo Agostini: «Ho paura di morire. Quando correvo non ci pensavo, ora mi accorgo del tempo che passa» L’ex pil… -

Racconta di andare ancora in moto a 250 all'ora, però è un bugia. Perché sul rettilineo del Mugello l'ultima volta ha sfiorato i 300. E oggi ne compie 80: buon compleanno, Ago. Il più grande. Il più ...Racconta di andare ancora in moto a 250 all'ora, però è un bugia. Perché sul rettilineo del Mugello l'ultima volta ha sfiorato i 300. E oggi ne compie 80: buon compleanno, Ago. Il più grande. Il più ...Il 16 giugno, giorno del suo compleanno, da qualche stagione in qua per "Ago" è diventato un appuntamento da ignorare, perché portatore del l'ammonimento che il tempo passa. Eppure ogni anno il 16 giu ...