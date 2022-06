Gerry Scotti, la lieta notizia poco fa: un anno da incorniciare per lui (Di giovedì 16 giugno 2022) Tra i conduttori più amati della tv Gerry Scotti, che lo scorso il 9 ottobre del 2020 ha annunciato al suo affezionato pubblico che il suo unico figlio e la moglie stavano aspettando una bambina che è poi nata il 15 dicembre 2020. La bimba è la grande gioia del presentatore, che più volte ha ammesso che dalla venuta al mondo della nipotina la sua vita è cambiata. Una nuova primavera, una fase diversa. Dopo pochi mesi la gioia potrebbe diventare doppia. Secondo il settimanale «Oggi» in casa Scotti presto potrebbe far ritorno la cicogna. (continua a leggere dopo le foto) Gerry Scotti nonno bis? “In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo per una ragione privata. Quale? A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 16 giugno 2022) Tra i conduttori più amati della tv, che lo scorso il 9 ottobre del 2020 ha annunciato al suo affezionato pubblico che il suo unico figlio e la moglie stavano aspettando una bambina che è poi nata il 15 dicembre 2020. La bimba è la grande gioia del presentatore, che più volte ha ammesso che dalla venuta al mondo della nipotina la sua vita è cambiata. Una nuova primavera, una fase diversa. Dopo pochi mesi la gioia potrebbe diventare doppia. Secondo il settimanale «Oggi» in casapresto potrebbe far ritorno la cicogna. (continua a leggere dopo le foto)nonno bis? “In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo per una ragione privata. Quale? A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”, ...

Pubblicità

lasciatixortare : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - falloutzay : Visto il cappello di Gerry Scotti sono andati tutti e tre a giocare a golf - I_m_falling : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - sesjcke : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - T0B3S0L0N3LY_ : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze -