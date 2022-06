Germania-Italia 5-2, Mancini: “Scalvini è bravissimo” | VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) L'Italia di Roberto Mancini ha perso male in Germania in Nations League. Una nota positiva però nella débâcle azzurra c'è: Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta, infatti, ha impressionato il Commissario Tecnico azzurro. Nel VIDEO le sue... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 giugno 2022) L'di Robertoha perso male inin Nations League. Una nota positiva però nella débâcle azzurra c'è: Giorgio. Il difensore dell'Atalanta, infatti, ha impressionato il Commissario Tecnico azzurro. Nelle sue...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - Gazzetta_it : Le pagelle della Gazzetta: Bastoni disastroso. Si salva solo Donnarumma #GERITA - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - torien1906 : @robymancio Germania Italia non è una partita come le altre. Affrontata con superficialità e pressapochismo. Mi sar… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Un'ondata covid estiva da 100mila contagi in Italia? Secondo gli esperti non è un'ipotesi così remota… -