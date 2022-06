Generali-Telepass, nasce Next per la mobilità connessa e sostenibile (Di giovedì 16 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Oggi cresce l'attenzione del cliente verso nuove forme di mobilità connessa e sostenibile: il 47% utilizza un'auto connessa, il 64% preferisce gestire i servizi in modalità self-service, il 40% predilige lo spostamento multimezzo, raddoppierà il numero di persone che utilizzerà il car sharing entro il 2025 e il 70% aspira a un mezzo elettrico o ibrido.Generali Italia – che in 5 anni ha innovato l'assicurazione per la mobilità e ha investito in nuove competenze, IoT e Big Data – oggi rafforza la partnership con Telepass, la più grande fintech sulla mobilità integrata, per la mobilità connessa e sostenibile.L'accordo tra le due società, nato nel 2020 e proseguito con il lancio nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Oggi cresce l'attenzione del cliente verso nuove forme di: il 47% utilizza un'auto, il 64% preferisce gestire i servizi in modalità self-service, il 40% predilige lo spostamento multimezzo, raddoppierà il numero di persone che utilizzerà il car sharing entro il 2025 e il 70% aspira a un mezzo elettrico o ibrido.Italia – che in 5 anni ha innovato l'assicurazione per lae ha investito in nuove competenze, IoT e Big Data – oggi rafforza la partnership con, la più grande fintech sullaintegrata, per la.L'accordo tra le due società, nato nel 2020 e proseguito con il lancio nel ...

