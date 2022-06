Generali in partnership con Telepass lancia ‘Next’ per mobilità connessa e sostenibile (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Generali e Telepass rafforzano la partnership strategica nell’ottica di una mobilità connessa e sostenibile. L’accordo tra le due società, partito nel 2020 e proseguito con il lancio, nel 2021, dell’innovativo sistema di rimborso automatico ritardi e della copertura collisione autostradale, ha portato oggi alla nascita di ‘Next’, uno strumento definito dalle due società “la prima soluzione al mondo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio, brevettata da Generali e Telepass, in esclusiva per le agenzie Generali”. In un unico dispositivo oltre 30 servizi digitali: dal telepedaggio al pagamento carburante e parcheggio con vocale, dal real time coaching all’assistenza automatica in caso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –rafforzano lastrategica nell’ottica di una. L’accordo tra le due società, partito nel 2020 e proseguito con il lancio, nel 2021, dell’innovativo sistema di rimborso automatico ritardi e della copertura collisione autostradale, ha portato oggi alla nascita di, uno strumento definito dalle due società “la prima soluzione al mondo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio, brevettata da, in esclusiva per le agenzie”. In un unico dispositivo oltre 30 servizi digitali: dal telepedaggio al pagamento carburante e parcheggio con vocale, dal real time coaching all’assistenza automatica in caso di ...

Pubblicità

Imille10 : Next, la prima soluzione al mondo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio, brevettato da Generali e Tel… - zazoomblog : Generali in partnership con Telepass lancia Next per mobilità connessa e sostenibile - #Generali #partnership… - lifestyleblogit : Generali in partnership con Telepass lancia 'Next' per mobilità connessa e sostenibile - - TV7Benevento : Generali in partnership con Telepass lancia 'Next' per mobilità connessa e sostenibile - - ledicoladelsud : Generali in partnership con Telepass lancia ‘Next’ per mobilità connessa e sostenibile -