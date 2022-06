Generali in partnership con Telepass lancia 'Next' per mobilità connessa e sostenibile (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu.(Adnkronos) - Generali e Telepass rafforzano la partnership strategica nell'ottica di una mobilità connessa e sostenibile. L'accordo tra le due società, partito nel 2020 e proseguito con il lancio, nel 2021, dell'innovativo sistema di rimborso automatico ritardi e della copertura collisione autostradale, ha portato oggi alla nascita di 'Next', uno strumento definito dalle due società "la prima soluzione al mondo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio, brevettata da Generali e Telepass, in esclusiva per le agenzie Generali". In un unico dispositivo oltre 30 servizi digitali: dal telepedaggio al pagamento carburante e parcheggio con vocale, dal real time coaching all'assistenza automatica in ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu.(Adnkronos) -rafforzano lastrategica nell'ottica di una. L'accordo tra le due società, partito nel 2020 e proseguito con il lancio, nel 2021, dell'innovativo sistema di rimborso automatico ritardi e della copertura collisione autostradale, ha portato oggi alla nascita di '', uno strumento definito dalle due società "la prima soluzione al mondo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio, brevettata da, in esclusiva per le agenzie". In un unico dispositivo oltre 30 servizi digitali: dal telepedaggio al pagamento carburante e parcheggio con vocale, dal real time coaching all'assistenza automatica in ...

