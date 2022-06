Gazprom taglia ancora il flusso del gas all' Italia Draghi tuona | Uso politico come per il grano

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Gas sempre più centrale nella guerra che coinvolge l'intera Europa, con i prezzi che volano al mercato di Amsterdam tornando ai livelli di marzo e le fornitureteda Mosca, tanto che Marioda Kiev attacca parlando di "un usodel gasdel". Il premier conferma l'asse con Berlino: "i motivi dei tagli delle forniture ci viene detto che sono tecnici, legati a pezzi per la manutenzione che non arrivano a causa delle sanzioni, ma noi,la Germania, riteniamo che siano bugie". Dopo il giro di rubinetto di ieri, oggi Eni ha presentato auna richiesta superiore del 44%, un incremento dovuto al recupero delle quantità non ricevute e alle normali dinamiche commerciali, ma l'utility russa ha assicurato solo il ...