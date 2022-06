Gas russo, Eni: “Giunto solo il 65% forniture delle richieste”. Gazprom: “Problemi alla centrale di Portovaya” (Di giovedì 16 giugno 2022) Ieri attraverso una nota ufficiale, Eni ha reso noto che Gazprom ha ridotto del 15% i flussi di gas verso l’Italia dalla Russia. Una notizia che ovviamente ha ‘allarmato’ tutti, anche perché, qualora Mosca decidesse di chiudere i rubinetti, la nostra autosufficienza non andrebbe oltre fine anno, lasciandoci poi in balia di un inverno ‘tutto da passare’. Gas dalla Russia, Eni: “Gazprom ha comunicato che sarà consegnato solo il 65% delle forniture richieste” Ed oggi il portavoce del colosso energetico italiano, visto che Gazprom ha annunciato ‘ulteriori Problemi’, è tornato a parlarne, spiegando che “a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44% rispetto a quella ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) Ieri attraverso una nota ufficiale, Eni ha reso noto cheha ridotto del 15% i flussi di gas verso l’Italia dRussia. Una notizia che ovviamente ha ‘rmato’ tutti, anche perché, qualora Mosca decidesse di chiudere i rubinetti, la nostra autosufficienza non andrebbe oltre fine anno, lasciandoci poi in balia di un inverno ‘tutto da passare’. Gas dRussia, Eni: “ha comunicato che sarà consegnatoil 65%” Ed oggi il portavoce del colosso energetico italiano, visto cheha annunciato ‘ulteriori’, è tornato a parlarne, spiegando che “a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44% rispetto a quella ...

