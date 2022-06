Gas Russia | Gazprom taglia forniture anche in Austria La situazione in Italia

Pubblicità

... diffusa sui social, secondo cui l'Ucraina 'cerca di otteneredai suoi sponsor d'oltremare ... quando ha promesso che farà di tutto per far sparire "i nemici della": "Mi viene spesso chiesto ...... nei primi cinque mesi del 2022, infatti, la quota delle importazioni didallasul totale è scesa in media sotto il 24% (rispetto a circa il 40% nello stesso periodo 2021, con un calo del ...I cittadini della Basilicata non pagheranno la prima voce della bolletta per un accordo di compensazione con Eni e Shell per le attività di estrazione di idrocarburi in zona ...MILANO (Reuters) - Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ritiene che il taglio delle forniture di gas all'Italia da parte di Gazprom possa essere stato... Banca Inghilterra alza ...