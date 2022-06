Gas Russia, Eni: da Gazprom solo 65% forniture richieste (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Gas dalla Russia, “a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44% rispetto a quella avanzata ieri (incremento dovuto al recupero delle quantità non ricevute e alle normali dinamiche commerciali), Gazprom ha comunicato che sarà consegnato solo il 65% delle forniture richieste: le quantità consegnate saranno quindi di poco superiori rispetto a ieri e si attesteranno ad un livello assoluto di circa 32 milioni di metri cubi/giorno”. Ad affermarlo è un portavoce di Eni interpellato dall’Adnkronos dopo che Gazprom ha annunciato oggi una nuova riduzione delle forniture di gas. Gazprom, rileva il portavoce del gruppo energetico, “ha spiegato che la mancata consegna dipende dai problemi alla centrale di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Gas dalla, “a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44% rispetto a quella avanzata ieri (incremento dovuto al recupero delle quantità non ricevute e alle normali dinamiche commerciali),ha comunicato che sarà consegnatoil 65% delle: le quantità consegnate saranno quindi di poco superiori rispetto a ieri e si attesteranno ad un livello assoluto di circa 32 milioni di metri cubi/giorno”. Ad affermarlo è un portavoce di Eni interpellato dall’Adnkronos dopo cheha annunciato oggi una nuova riduzione delledi gas., rileva il portavoce del gruppo energetico, “ha spiegato che la mancata consegna dipende dai problemi alla centrale di ...

