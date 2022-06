Gas, Gazprom riduce del 60% forniture a Germania (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Gazprom ha cominciato a ridurre da stamattina il volume delle forniture di gas alla Germania, attraverso la pipeline del Nord Stream 1, a un massimo giornaliero di 67 milioni di metri cubi. Questo ulteriore taglio arriva dopo l’annuncio del gruppo di martedi scorso. Complessivamente, si tratta di una riduzione di circa il 60% nell’arco di due giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –ha cominciato a ridurre da stamattina il volume delledi gas alla, attraverso la pipeline del Nord Stream 1, a un massimo giornaliero di 67 milioni di metri cubi. Questo ulteriore taglio arriva dopo l’annuncio del gruppo di martedi scorso. Complessivamente, si tratta di una riduzione di circa il 60% nell’arco di due giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

