(Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA – Nei primi cinque mesi del 2022, la quota delle importazioni di gassul totale è scesa in mediail 24% (rispetto a circa il 40% nello stesso periodo, con un calo del 41%), con punte al didel 20% in aprile e maggio, e superata anchequota del gas algerino (31%). È quanto emerge dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell’. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Gas, Enea: 'Dipendenza dalla Russia sotto il 24%, nel 2021 era 40%' - ultimenotizie : Nei primi cinque mesi del 2022, la quota delle importazioni di #gas dalla #Russia è scesa in media sotto il 24% (ri… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Analisi trimestrale dell'ENEA: 'Nei primi cinque mesi del 2022, la quota di importazioni di gas dalla Russia sul totale è… - OsoSempre : RT @Agenzia_Ansa: Analisi trimestrale dell'ENEA: 'Nei primi cinque mesi del 2022, la quota di importazioni di gas dalla Russia sul totale è… - loscornetteros : RT @Agenzia_Ansa: Analisi trimestrale dell'ENEA: 'Nei primi cinque mesi del 2022, la quota di importazioni di gas dalla Russia sul totale è… -

Agenzia ANSA

... con punte al di sotto del 20% in aprile e maggio, e superata anche dalla quota delalgerino (31%). È quanto emerge dall'Analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell'. .Infine, sul lato sicurezza energeticasegnala come "l'obiettivo di affrancarsi rapidamente dalrusso abbia già avuto alcuni effetti di rilievo in Italia": nei primi cinque mesi del 2022, ... Gas: Enea, dipendenza da Russia sotto 24%, nel 2021 era 40% Il balzo dei prezzi Intanto cala la dipendenza dell’Italia dal gas russo. Nei primi cinque mesi del 2022, segnala l’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell’Enea, la quota ...Nel primo trimestre 2022 aumenti record dei prezzi. Cala import gas russo (-41%). Indice transizione energetica -29% ...