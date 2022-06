Gaeta, “Pneumatici Fuori Uso”: i volontari ne raccolgono 1.000 chili in mare e a terra (Di giovedì 16 giugno 2022) Gaeta ha ospitato la seconda tappa di PFU Zero sulle coste italiane, iniziativa patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica, a favore dell’ambiente e della salvaguardia del mare grazie alle raccolte straordinarie di PFU-Pneumatici Fuori Uso in mare e a terra organizzate da EcoTyre e realizzate con il prezioso contributo dei volontari di marevivo. I PFU sono rifiuti classificati come permanenti, cioè non si deteriorano, restano lì, in mare o in natura, per centinaia di anni. Se ben gestiti, invece sono riciclabili al 100% e si trasformano in una risorsa perché il polverino derivante dalla loro lavorazione può essere impiegato in tantissimi utilizzi, dalle pavimentazioni antiurto ai pannelli fonoassorbenti, passando dall’arredo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022)ha ospitato la seconda tappa di PFU Zero sulle coste italiane, iniziativa patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica, a favore dell’ambiente e della salvaguardia delgrazie alle raccolte straordinarie di PFU-Uso ine aorganizzate da EcoTyre e realizzate con il prezioso contributo deidivivo. I PFU sono rifiuti classificati come permanenti, cioè non si deteriorano, restano lì, ino in natura, per centinaia di anni. Se ben gestiti, invece sono riciclabili al 100% e si trasformano in una risorsa perché il polverino derivante dalla loro lavorazione può essere impiegato in tantissimi utilizzi, dalle pavimentazioni antiurto ai pannelli fonoassorbenti, passando dall’arredo ...

