Futuro ancora in Liga per Dani Alves? Ci pensa il Mallorca (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo aver dato l’addio al Barcellona, il Futuro di Dani Alves potrebbe essere ancora in Liga: ci pensa il Mallorca Qualche giorno fa l’addio al Barcellona per Dani Alves e ora starebbe valutando qualche proposta per il Futuro. L’esterno brasiliano potrebbe restare in Liga, perché il Mallorca avrebbe proposto un contratto al terzino. Lo riporta Diari de Mallorca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo aver dato l’addio al Barcellona, ildipotrebbe esserein: ciilQualche giorno fa l’addio al Barcellona pere ora starebbe valutando qualche proposta per il. L’esterno brasiliano potrebbe restare in, perché ilavrebbe proposto un contratto al terzino. Lo riporta Diari de. L'articolo proviene da Calcio News 24.

