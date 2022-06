Frecce tricolori, appuntamento a Rimini e Punta Marina (Ravenna): ecco quando (Di giovedì 16 giugno 2022) Le Frecce tricolori tornano dopo due anni a volare nei cieli della Riviera romagnola. Il prossimo weekend, infatti, sono previste due esibizioni acrobatiche: sabato 18 giugno dalle 16 alle 18:45 gli aeromobili Aermacchi Mb 339 della Pan terranno il loro air show a Rimini, mentre il 19 giugno lo spettacolo sarà a Punta Marina, verso le 18, nell’ambito della manifestazione “Tricolore Air show". Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 giugno 2022) Letornano dopo due anni a volare nei cieli della Riviera romagnola. Il prossimo weekend, infatti, sono previste due esibizioni acrobatiche: sabato 18 giugno dalle 16 alle 18:45 gli aeromobili Aermacchi Mb 339 della Pan terranno il loro air show a, mentre il 19 giugno lo spettacolo sarà a, verso le 18, nell’ambito della manifestazione “Tricolore Air show".

