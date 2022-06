Florentino Perez | Superlega sempre viva Mbappé? Voleva il Real Madrid

(Di giovedì 16 giugno 2022)(SPAGNA) - Dopo il trionfo in Liga e quello in Champions League oraspera di vincere anche 'fuori' dal campo: "Il progetto dellaè ancora vivissimo" . Un messaggio ...

MADRID (SPAGNA) - Dopo il trionfo in Liga e quello in Champions League oraspera di vincere anche 'fuori' dal campo: "Il progetto della Superlega è ancora vivissimo" . Un messaggio diretto all'Uefa di Aleksander Ceferin quello lanciato dal presidente del ...Il presidente del Real Madridha parlato del mancato arrivo ai Blancos di Mbappé, presidente del Real Madrid, in una intervista a El Chiringuito Tv ha parlato del mancato arrivo ai Blancos di ...Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa alla trasmissione El Chiringuito, queste le parole del numero uno del club spagnolo che ha toccato v ...'Avviso' all'Uefa da parte del presidente dei 'Blancos', che poi entra 'in tackle' sull'attaccante francese: "Non è lo stesso che volevo prendere, meglio che resti a Parigi" ...