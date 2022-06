Fiumicino | la passerella pedonale non si alzerà per dieci giorni

(Di giovedì 16 giugno 2022)– “La ditta responsabile della manutenzione dellaha rilevato la necessità di un intervento su uno dei tiranti“. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia. “L’intervento è indispensabile per ragioni di sicurezza – spiega Caroccia -. Il problema è sorto improvvisamente ed è dato anche dall’età dell’infrastruttura e dalle molte sollecitazioni a cui è sottoposta lacontinuamente. Per tanto a partire da oggi e per circa 10, lanon sisecondo gli orari previsti per permettere l’intervento. È garantita un’alzata a settimana per le barche da diporto, che concorderemo con le organizzazioni interessate, e le alzate in caso di emergenza per mare mosso per i pescherecci”. “La ...

