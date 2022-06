Fiumicino, inaugurato il nuovo giardino della scuola materna comunale “Lo Scarabocchio” (Di giovedì 16 giugno 2022) Fiumicino – È stato inaugurato stamattina il nuovo giardino della scuola materna comunale “Lo Scarabocchio” a Fiumicino. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, il Presidente della Commissione scuola Ciro Sannino, la Presidente della Commissione Urbanistica Barbara Bonanni, la dirigente scolastica dell’I.C.G.B.Grassi Maria Pia Sorce. “Finalmente la scuola materna ‘Lo Scarabocchio’ ha un bel giardino, dove i bambini e le bambine possono giocare in sicurezza”, le parole del sindaco Montino. “È il primo di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022)– È statostamattina il“Lo” a. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco diEsterino Montino, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, il PresidenteCommissioneCiro Sannino, la PresidenteCommissione Urbanistica Barbara Bonanni, la dirigente scolastica dell’I.C.G.B.Grassi Maria Pia Sorce. “Finalmente la‘Lo’ ha un bel, dove i bambini e le bambine possono giocare in sicurezza”, le parole del sindaco Montino. “È il primo di ...

Haselwanter_L : RT @ITAAirways: Inaugurato il volo per Buenos Aires in partenza da Roma Fiumicino, operato con il nuovo @Airbus A350 dedicato a Roberto Bag… - mikotentee : RT @ITAAirways: Inaugurato il volo per Buenos Aires in partenza da Roma Fiumicino, operato con il nuovo @Airbus A350 dedicato a Roberto Bag… - zazoomblog : Fiumicino sempre più sostenibile: inaugurato il nuovo tratto di ciclabile su viale della Pineta di Fregene -… - ilfaroonline : Fiumicino sempre più sostenibile: inaugurato il nuovo tratto di ciclabile su via della Pineta di Fregene - dongurinouta11 : RT @ITAAirways: Inaugurato il volo per Buenos Aires in partenza da Roma Fiumicino, operato con il nuovo @Airbus A350 dedicato a Roberto Bag… -