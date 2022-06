Fisco, De Lise (Commercialisti): "Ingiusto no a bonus 200 euro automatico per dipendenti privati" (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Labitalia) - Non è "giusto" che il bonus 200 euro per i dipendenti pubblici sia automatico mentre ai privati servirà compilare un modulo, "i dipendenti privati sono quelli che hanno maggiore difficoltà nell'attuale scenario economico. Di fatto, l'intero comparto privato è alle prese con l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'inflazione: dare a chi lavora ogni giorno in questo settore l'immediatezza del contributo sarebbe stato un efficace elemento di semplificazione”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec). Secondo De Lise Sulla redazione del modulo per il bonus da 200 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Labitalia) - Non è "giusto" che il200per ipubblici siamentre aiservirà compilare un modulo, "isono quelli che hanno maggiore difficoltà nell'attuale scenario economico. Di fatto, l'intero comparto privato è alle prese con l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'inflazione: dare a chi lavora ogni giorno in questo settore l'immediatezza del contributo sarebbe stato un efficace elemento di semplificazione”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Matteo De, presidente Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili (Ungdcec). Secondo DeSulla redazione del modulo per ilda 200 ...

