Fiorentina, Venuti sull’addio di Torreria: “Morto un Papa se ne fa un altro” (Di giovedì 16 giugno 2022) Subbuglio in casa viola per l’addio di Lucas Torreira. I tifosi non sono rimasti contenti del fatto che il centrocampista sia stato congedato dopo l’ottima stagione, ma c’è anche chi ci ha ironizzato sù, come Lorenzo Venuti. Il difensore ha infatti stuzzicato i tifosi posti fuori dal centro sportivo commentando: “Siete qui per Torreira?. Vabbè dai… Morto un Papa se ne fa un altro…” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Subbuglio in casa viola per l’addio di Lucas Torreira. I tifosi non sono rimasti contenti del fatto che il centrocampista sia stato congedato dopo l’ottima stagione, ma c’è anche chi ci ha ironizzato sù, come Lorenzo. Il difensore ha infatti stuzzicato i tifosi posti fuori dal centro sportivo commentando: “Siete qui per Torreira?. Vabbè dai…unse ne fa un…” SportFace.

