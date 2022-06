Finale scudetto | Milano spreca il match ball | Bologna vince 84-78

(Di giovedì 16 giugno 2022) L'Olimpiafallisce il primopoint per loperdendo gara 5 aalla Segafredo Arena per 84-78. Serie che va sul 3-2 per i milanesi che sabato sera al Forum di Assago avranno un altroper conquistare il 29esimo tricolore. AX Armani sconfitta nella volata, dopo un blackout fatale a duecento secondi dalla sirena, complice un calo di lucidità di Rodriguez e Melli, dopo aver condotto sul 74-75 prima di una serie di errori offensivi e disattenzioni difensive che hanno permesso alla Virtus di piazzare il parziale decisivo con Shengelia, ancora una volta decisivo.parte male ed è costretta a inseguire fin da subito, perdendo più di un punto a minuto.con il lungo Jaithe giganteggia in ...

