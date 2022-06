Ferrovie, questa sera inizia lo sciopero nazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) questa sera dalle 21 fino alla stessa ora di venerdì è stato indetto uno sciopero nazionale da parte del personale di Ferrovie. Per i treni regionali sarà comunque garantito il servizio previsto per i giorni feriali: “Dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00”. Ferrovie, le info sulla mobilità Il personale di Ferrovie dello Stato ha indetto uno sciopero di 24 ore che inizierà questa sera e finirà venerdì 17 giugno. Come spiegano in un comunicato: L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione Il gruppo ci tiene inoltre a ricordare due cose ai passeggeri: In corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)dalle 21 fino alla stessa ora di venerdì è stato indetto unoda parte del personale di. Per i treni regionali sarà comunque garantito il servizio previsto per i giorni feriali: “Dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00”., le info sulla mobilità Il personale didello Stato ha indetto unodi 24 ore che inizieràe finirà venerdì 17 giugno. Come spiegano in un comunicato: L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione Il gruppo ci tiene inoltre a ricordare due cose ai passeggeri: In corso disi potrebbero verificare variazioni non ...

Pubblicità

PCocurullo : RT @nuova_venezia: Ferrovie, sciopero nazionale del personale Fs dalle 21 di questa sera (16 giugno): treni a rischio per 24 ore https://t.… - nonloso61 : La 'geniale' trovata ucraina per usare ancora i civili come scudi umani. Solo una mente malata può inneggiare a que… - a42nno : RT @mattinodipadova: Ferrovie, sciopero nazionale del personale Fs dalle 21 di questa sera (16 giugno): treni a rischio per 24 ore https://… - CorriereAlpi : Ferrovie, sciopero nazionale del personale Fs dalle 21 di questa sera (16 giugno): treni a rischio per 24 ore - LaStampa : Ferrovie, sciopero nazionale del personale Fs dalle 21 di questa sera (16 giugno): treni a rischio per 24 ore -