Ferrovie, parte stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore (Di giovedì 16 giugno 2022) Attenzione viaggiatori. Come annunciato già nei giorni scorsi, oggi, 16 Giugno dalle ore 21:00, partirà come programmato lo sciopero nazionale del personale FS. La manifestazione avrà durata prevista di 24 ore, e potrebbe portare "modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione" spiega Gruppo FS Italiane. Salvo altre modifiche, nelle Ferrovie saranno quantomeno garantite le corse essenziali per i treni regionali, previsti in caso di sciopero nei giorni feriali. Le corse partiranno dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Possibili comunicati del Gruppo FS Italiane Anche se lo sciopero al 90% è stato già tutto programmato, potrebbe accadere che vi sia qualche ...

