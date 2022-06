Femministe contro Fabri Fibra: la lettera con le accuse di sessismo e incitamento allo stupro (Di giovedì 16 giugno 2022) “A Lugano non ti vogliamo”, questo il titolo della nota pubblicata da un gruppo di Femministe contro Fabri Fibra. Si tratta del collettivo Io L’8 Ogni Giorno, che in una missiva chiede al Comune di Lugano di annullare il concerto del rapper previsto per il 6 luglio 2022 in piazza Luini. Il motivo è legato ad alcuni suoi testi in cui, secondo le attiviste, l’artista inciterebbe alla violenza, allo stupro e si macchierebbe di discorsi sessisti. Le canzoni incriminate Le attiviste di Io L’8 Ogni Giorno, per motivare la richiesta di annullamento del concerto di Fabri Fibra a Lugano, allegano alcuni versi presenti nelle canzoni più famose del rapper. Essenzialmente si tratta di brani datati, tratti soprattutto da Mr. Simpatia (2004) e Tradimento ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) “A Lugano non ti vogliamo”, questo il titolo della nota pubblicata da un gruppo di. Si tratta del collettivo Io L’8 Ogni Giorno, che in una missiva chiede al Comune di Lugano di annullare il concerto del rapper previsto per il 6 luglio 2022 in piazza Luini. Il motivo è legato ad alcuni suoi testi in cui, secondo le attiviste, l’artista inciterebbe alla violenza,e si macchierebbe di discorsi sessisti. Le canzoni incriminate Le attiviste di Io L’8 Ogni Giorno, per motivare la richiesta di annullamento del concerto dia Lugano, allegano alcuni versi presenti nelle canzoni più famose del rapper. Essenzialmente si tratta di brani datati, tratti soprattutto da Mr. Simpatia (2004) e Tradimento ...

RollingStoneita : La protesta delle femministe svizzere contro Fabri Fibra - ChiariJerta : Non ho ancora visto un tweet dalle femministe che hanno messo alla gogna gli Alpini, come mai? E dove sono finiti… - ChiariJerta : @VivoLibera Non ho ancora visto un tweet dalle femministe che hanno messo alla gogna gli Alpini, come mai? E dove… - emabignardi : @SimoPillon I 'successi' degli uomini che gareggiano contro le donne sono la prova di quanto la situazione sia grot… - Moreno46744639 : RT @CamilloLangone: 'Narratore testosteronico': Next mi fa un complimento involontario. -