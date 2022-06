Fedez risponde alle polemiche sugli audio della sua seduta dallo psicologo: “Giornalisti che mi danno del narcisista… ‘Non faccio la lotta nel fango coi maiali'” (Di giovedì 16 giugno 2022) Questa storia inizia con Fedez che posta su Instagram un audio di una sua seduta dallo psicologo. Una, per dire la seduta probabilmente più difficile della sua vita. Le parole del rapper sono infatti di paura e dolore: ha appena scoperto di avere una malattia al pancreas. Tra i Giornalisti che non apprezzano la scelta di fare di queste registrazioni un contenuto social c’è Selvaggia Lucarelli che scrive la sua opinione prima su Instagram (“Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata“) poi su Domani. “È solo un buco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Questa storia inizia conche posta su Instagram undi una sua. Una, per dire laprobabilmente più difficilesua vita. Le parole del rapper sono infatti di paura e dolore: ha appena scoperto di avere una malattia al pancreas. Tra iche non apprezzano la scelta di fare di queste registrazioni un contenuto social c’è Selvaggia Lucarelli che scrive la sua opinione prima su Instagram (“Registrarsi e postare la propriadi psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata“) poi su Domani. “È solo un buco ...

