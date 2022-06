Fedez accusato di essere “narcisista patologico” | la sua risposta è da applausi | cosa ha detto il cantante

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ancora una volta Federico Lucia, in arte, finisce nell’occhio del ciclone. Questa volta non sono alcune sue dichiarazioni a far discutere bensì un gesto compiuto sui social. Nei giorni scorsi, infatti,ha pubblicato alcuni audio registrati nello studio del suo psicologo. Ilsi era recato dal medico quando aveva scoperto di avere il tumore. Gli audio sono strazianti ed hanno emozionato i fan. Qualcun altro, invece, si è arrabbiato ed hal’artista diun “”. Dopo qualche giorno è arrivata la replica del. (Continua dopo la foto…) La malattia diFederico Lucia, in arte, è uno dei cantanti più famosi della scena musicale italiana, nonché uno dei ...