Fedele sicuro | quanto può incassare il Napoli dalle cessioni di Koulibaly e Fabian Ruiz | la cifra è bassissima!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 giugno 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, dirigente: “Spalletti si voleva far incatenare per? Lui si augura chenon vada via e che arrivi almeno a scadenza di contratto. I giocatori bravi servono per arrivare ai primi posti, le scommesse per sperare”.ha commentato anche l’attacco delper il prossimo anno: “Mertens? Ilperde 30 gol con il suo addio e quello di Insigne, di più con Osimhen ma penso che nessuno dia 80-100 milioni per acquistarlo. Deulofeu ha avuto una buona annata, ma è il primo anno. È un buon giocatore che può giocare in vari punti in attacco”. Sul mercato in uscita e in particolare su due nomi importanti,si è espresso così: “Spalletti è contento ...