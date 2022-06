"Fascista, violenza...": Oliviero Toscani sputa odio sulla Meloni, la frase gravissima. Scoppia il caso (Di giovedì 16 giugno 2022) Anche Oliviero Toscani si è unito alle critiche durissime nei confronti di Giorgia Meloni. Il noto fotografo è intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 e ha attaccato apertamente la leader di Fratelli d'Italia, che si è ritrovata sotto assedio dopo l'intervento al comizio di Vox, considerato un partito di estrema destra spagnola. “Ha detto cosa di una ideologia violenta - ha commentato Toscani - è razzista? Sicuro, lei è Fascista. Non che arriva col fez e la camicia nera, va messa in rapporto al tempo in cui viviamo. È una mentalità Fascista”. Inoltre il fotografo si è espresso anche l'esito del primo turno delle amministrative a Verona, dove Damiano Tommasi è stato il più votato e affronterà al ballottaggio il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Anchesi è unito alle critiche durissime nei confronti di Giorgia. Il noto fotografo è intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 e ha attaccato apertamente la leader di Fratelli d'Italia, che si è ritrovata sotto assedio dopo l'intervento al comizio di Vox, considerato un partito di estrema destra spagnola. “Ha detto cosa di una ideologia violenta - ha commentato- è razzista? Sicuro, lei è. Non che arriva col fez e la camicia nera, va messa in rapporto al tempo in cui viviamo. È una mentalità”. Inoltre il fotografo si è espresso anche l'esito del primo turno delle amministrative a Verona, dove Damiano Tommasi è stato il più votato e affronterà al ballottaggio il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi e ...

