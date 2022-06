Farmaci, abbassata soglia colesterolo cattivo per uso cure prevenzione cuore (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu. (Adnkronos Salute) - La missione è: abbassare il più possibile il colesterolo 'cattivo' (Ldl-C) per proteggere i pazienti ad alto rischio cardiovascolare. Va in questa direzione la decisione, voluta in sinergia dalle società scientifiche di riferimento e dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, di abbassare la soglia del colesterolo Ldl da 100 a 70 mg/dL per l'utilizzo in prevenzione secondaria degli inibitori di Pcsk9, trattamento che è appunto finalizzato a 'tagliare' i livelli di colesterolo cattivo, in chiave salvacuore. La "svolta" è in una determina pubblicata in Gazzetta ufficiale: consentirà ai medici d'Italia di utilizzare alirocumab, anticorpo monoclonale che riduce significativamente il colesterolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu. (Adnkronos Salute) - La missione è: abbassare il più possibile il' (Ldl-C) per proteggere i pazienti ad alto rischio cardiovascolare. Va in questa direzione la decisione, voluta in sinergia dalle società scientifiche di riferimento e dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, di abbassare ladelLdl da 100 a 70 mg/dL per l'utilizzo insecondaria degli inibitori di Pcsk9, trattamento che è appunto finalizzato a 'tagliare' i livelli di, in chiave salva. La "svolta" è in una determina pubblicata in Gazzetta ufficiale: consentirà ai medici d'Italia di utilizzare alirocumab, anticorpo monoclonale che riduce significativamente il...

