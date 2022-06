Fake russe, abbiamo gli anticorpi? La prova di Italia e Ue (Di giovedì 16 giugno 2022) Metti un bel giorno a Belgrado. È il 22 febbraio, sei seduto in un caffè a Piazza della Repubblica e sobbalzi leggendo il titolo a tutta pagina di Informer, tra i principali quotidiani nazionali: “L’Ucraina attacca la Russia”. Due giorni dopo succede l’esatto opposto: la Russia inizia a invadere e martoriare l’Ucraina, da allora non ha più smesso. Se il 26 febbraio incappi in Alo, un altro big dell’editoria serba, ti convinci che quella russa è stata una guerra lampo (vinta): “Putin entra in Ucraina e detta i termini dei negoziati”. Non serve sempre scomodare i troll su twitter per dare carburante alla disinformazione. È una minaccia a 360 gradi, che non conosce pause e richiede una contro-offensiva di uguale tenore. Una minaccia contro cui l’Europa, in mezzo alla crisi nell’Est, deve attrezzarsi meglio. Come? Idee sparse sono arrivate da una terrazza romana durante l’evento “Noi e ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Metti un bel giorno a Belgrado. È il 22 febbraio, sei seduto in un caffè a Piazza della Repubblica e sobbalzi leggendo il titolo a tutta pagina di Informer, tra i principali quotidiani nazionali: “L’Ucraina attacca la Russia”. Due giorni dopo succede l’esatto opposto: la Russia inizia a invadere e martoriare l’Ucraina, da allora non ha più smesso. Se il 26 febbraio incappi in Alo, un altro big dell’editoria serba, ti convinci che quella russa è stata una guerra lampo (vinta): “Putin entra in Ucraina e detta i termini dei negoziati”. Non serve sempre scomodare i troll su twitter per dare carburante alla disinformazione. È una minaccia a 360 gradi, che non conosce pause e richiede una contro-offensiva di uguale tenore. Una minaccia contro cui l’Europa, in mezzo alla crisi nell’Est, deve attrezzarsi meglio. Come? Idee sparse sono arrivate da una terrazza romana durante l’evento “Noi e ...

