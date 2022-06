Ezra Miller ha cancellato Instagram dopo aver pubblicato degli strani messaggi (FOTO) (Di giovedì 16 giugno 2022) Ezra Miller ha appena cancellato il suo account Instagram dopo aver pubblicato una serie di strani messaggi in cui sosteneva di vivere in un altro universo. Ezra Miller di The Flash ha cancellato il proprio account Instagram dopo aver pubblicato alcuni strani messaggi: uno dei post affermava che l'attore si trovava in un altro universo e, secondo quanto riportato da The Direct, Miller avrebbe postato una lunga serie di meme sul proprio profilo prima di cancellare tutto. Una parte del testo di un post diceva: "Non puoi toccarmi, sono in un altro universo". Un altro post ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022)ha appenail suo accountuna serie diin cui sosteneva di vivere in un altro universo.di The Flash hail proprio accountalcuni: uno dei post affermava che l'attore si trovava in un altro universo e, secondo quanto riportato da The Direct,avrebbe postato una lunga serie di meme sul proprio profilo prima di cancellare tutto. Una parte del testo di un post diceva: "Non puoi toccarmi, sono in un altro universo". Un altro post ...

Pubblicità

heyfederer : tutto quello che so su ezra miller l’ho appreso contro la mia volontà - RedCapes_it : Ezra Miller diffonde dei meme polemici e poi si cancella da Instagram - SlTHOFCROWS : AVEVO LETTO EZRA MILLER E NON CAPIVO - Katan_O : Tutto molto bello. Vai Ezra, manca poco alle 5 stellette. Ottimo Flashpoint fin ora. - mendesflckr : voglio vedere ezra miller perire nelle fiamme dell'inferno voi non capite fino a che punto non sopporto questo inve… -