Eutanasia: Letta, 'mi vergognerei se legislatura finisse senza norma' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - La storia di Mario "è una storia forte che ci interroga tutti, che ci dice come la politica, il Parlamento e le leggi siano in ritardo. A tutti quelli che dicono che non bisogna occuparsi di diritti ma di altro, questa storia dice che non è vero e che ci si deve occupare di diritti mentre ci si occupa anche di altro". Così Enrico Letta a RepIdee. "La Consulta ha fatto bene il suo lavoro, non altrettanto il Parlamento che continua a latitare. Ma un passo avanti è stato fatto alla Camera, ora la norma è al Senato. L'impegno a far si' che la norma approvata da un ramo del Parlamento diventi legge è pieno e totale". Conclude Letta: "Mi vergognerei da legislatore se questa legislatura si concludesse senza una norma sul suicidio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - La storia di Mario "è una storia forte che ci interroga tutti, che ci dice come la politica, il Parlamento e le leggi siano in ritardo. A tutti quelli che dicono che non bisogna occuparsi di diritti ma di altro, questa storia dice che non è vero e che ci si deve occupare di diritti mentre ci si occupa anche di altro". Così Enricoa RepIdee. "La Consulta ha fatto bene il suo lavoro, non altrettanto il Parlamento che continua a latitare. Ma un passo avanti è stato fatto alla Camera, ora laè al Senato. L'impegno a far si' che laapprovata da un ramo del Parlamento diventi legge è pieno e totale". Conclude: "Mida legislatore se questasi concludesseunasul suicidio ...

Pubblicità

rienneva_plus : Stasera Giuseppi e Letta in Piazza Maggiore per #RepIdee2022 Io ho voglia di urlare solo una cosa: A QUANDO SALARI… - Dareusaks : @Mariecu24843690 @IlGra_90 @Nonha_stata È un'iperbole, pensavo fosse chiaro. In ogni caso l'omicidio del consenzien… - venis_77 : @MikLen70 Si.. Una l'ho già letta Crosetto che da la colpa alla Consulta che cassando gli altri referendum voleva… -