Eutanasia | da Welby a dj Fabo e Mario | le battaglie simbolo sul fine vita

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – La storia diè solo l’ultima, in ordine di tempo, delle tante storie di persone che hanno chiesto allo Stato di rispettare le proprie scelte di. Un filo rosso che, riavvolgendolo, riporta al 2006 e a Piergiorgiodiventato unper chi lotta da anni per poter decidere se e quando terminare la propria. Storie di speranze e di attesa di una legge che al momento, dopo essere stata approvata alla Camera, è arrivata in Senato ed è in attesa di discussione presso le commissioni. In Italia oggi il suicidio medicalmente assistito è possibile grazie alla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale che delinea i confini di intervento con l’aiuto indiretto a morire da parte di un medico. Le condizioni richieste dalla sentenza sono: la ...