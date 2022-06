Pubblicità

fisco24_info : Eurogruppo, da agosto Grecia fuori da sorveglianza speciale: Regime era iniziato dopo il salvataggio nel 2010 - iconanews : Eurogruppo, da agosto Grecia fuori da sorveglianza speciale -

Agenzia ANSA

Dal 20la Grecia uscirà dal regime di sorveglianza rafforzataUe a cui è sottoposta dal salvataggio ... Lo hanno annunciato il presidente dell', Paschal Donohoe, e il commissario Ue per l'...L''accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di non prolungare la sorveglianza rafforzata sulla Grecia dopo la sua scadenza il 20'. Lo indicano i ministri finanziari ... Eurogruppo, da agosto Grecia fuori da sorveglianza speciale - Ultima Ora 16 GIU - Dal 20 agosto la Grecia uscirà dal regime di sorveglianza rafforzataUe a cui è sottoposta dal salvataggio del 2010 e passerà al regolare ciclo di vigilanza del semestre europeo. Lo hanno ...arrivato nell’agosto 2018 per monitorare attentamente la situazione economica, finanziaria e di bilancio come pure gli impegni strategici post-programma di aiuti del Paese. Intanto nella riunione dell ...