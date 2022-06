Esg? Tra finanza e fotovoltaico, le crepe del greenwashing (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’immaginario collettivo gli investimenti Esg (ambiente, sostenibilità, governance) sono considerati una scelta più etica, migliore per il pianeta e per le persone coinvolte. Negli ultimi anni l’urgenza di contrastare l’emergenza climatica ha portato più investitori a sceglierli, facendo impennare il loro valore globale oltre i 40 mila miliardi di dollari (stima di Bloomberg). Ma nel mondo della finanza l’acronimo Esg è ancora interpretabile, in mancanza di definizioni legali, e stanno apparendo sempre più crepe sulla facciata. La settimana scorsa i mercati hanno appreso con preoccupazione che la divisione Esg di Goldman Sachs, una delle banche di investimento più famose al mondo, è sotto indagine da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Nel 2021 fu proprio la Sec ad ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’immaginario collettivo gli investimenti(ambiente, sostenibilità, governance) sono considerati una scelta più etica, migliore per il pianeta e per le persone coinvolte. Negli ultimi anni l’urgenza di contrastare l’emergenza climatica ha portato più investitori a sceglierli, facendo impennare il loro valore globale oltre i 40 mila miliardi di dollari (stima di Bloomberg). Ma nel mondo dellal’acronimoè ancora interpretabile, in mancanza di definizioni legali, e stanno apparendo sempre piùsulla facciata. La settimana scorsa i mercati hanno appreso con preoccupazione che la divisionedi Goldman Sachs, una delle banche di investimento più famose al mondo, è sotto indagine da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Nel 2021 fu proprio la Sec ad ...

