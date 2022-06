Esclusivo Eni si attende un ulteriore taglio del gas Nuova ritorsione di Putin | si va verso il razionamento

Pubblicità

Investing.com Italia

... l'Alfa Romeo Duetto 2000 ad iniezione (1992) trasformata in vettura ibrida grazie ad un... nata dalla riqualificazione di una storica stazione di servizio. Nei locali dell' Astronave (...... La quotazione in Borsa, secondo le indicazioni aziendali, valorizzerà i punti forti della divisioneR&R , già considerata un modellodi business integrato, capace "di creare ... ESCLUSIVA - Ok Usa a Eni e Repsol per spedizioni greggio venezuelano in Europa - fonti Da Reuters Rinunciare alle forniture russe significa trovare fonti sostitutive. Il piano di un gasdotto nel Mediterraneo orientale sarebbe l’ideale perché attraverserebbe solo Paesi democratici. Ma Ankara si opp ...“Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia. Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della ...