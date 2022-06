Esami terza media e maturità | la nota del Ministero | dalle mascherine non obbligatorie al distanziamento | ecco come sarà

(Di giovedì 16 giugno 2022) È stata inviata oggi unaalle scuole sulle misure precauzionali per lo svolgimento deglidi Stato 2022 in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri e all’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Esami terza media e maturità, la nota del Ministero: dalle mascherine non obbligatorie al distanziamento, ecco come… - davidw00000 : mi da fastidio la gente che si lamenta degli esami di terza media - AndrewMoore_79 : RT @Madavvero_: Auguro a tutt* di incontrare la stessa apertura mentale e lo stesso rispetto verso le questioni di genere che ha la stragra… - Madavvero_ : Auguro a tutt* di incontrare la stessa apertura mentale e lo stesso rispetto verso le questioni di genere che ha la… - infoitinterno : Mascherina: agli esami di terza media e di maturità è solo raccomandata -

Ma la tortura delle mascherine a 40° verrà risparmiata ai ragazzi aglidimedia e di maturità, così come si starà senza in cinema, teatri, sale da concerto, palestre e piscine, mentre l'...Non sarà obbligatorio indossare la mascherina durante glidi maturità e dimedia L'uso resta fortemente raccomandato. La decisione è stata presa a seguito di un incontro tra il ministro ...È stata inviata oggi una nota alle scuole sulle misure precauzionali per lo svolgimento degli Esami di Stato 2022 in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri e all’ordinanza firmata dal ...È partita a Perugia, in contemporanea con il Bambin Gesù di Roma, la somministrazione di un farmaco sperimentale a due pazienti umbri malati di Lafora, patologia rarissima (30 casi in Italia, 250 nel ...