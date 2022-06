Esami terza media e maturità | dalle mascherine non obbligatorie al distanziamento | ecco come sarà NOTA

Pubblicità

MisterG1991 : Che dolcezza preparare con i ragazzi che seguo gli orali per gli esami di terza media, fa una tenerezza assurda ved… - orizzontescuola : Esami terza media e maturità, la nota del Ministero: dalle mascherine non obbligatorie al distanziamento, ecco come… - davidw00000 : mi da fastidio la gente che si lamenta degli esami di terza media - AndrewMoore_79 : RT @Madavvero_: Auguro a tutt* di incontrare la stessa apertura mentale e lo stesso rispetto verso le questioni di genere che ha la stragra… - Madavvero_ : Auguro a tutt* di incontrare la stessa apertura mentale e lo stesso rispetto verso le questioni di genere che ha la… -

Orizzonte Scuola

Le scuole dovranno ad ogni modo aspettare la nuova misura prima di sospendere l'uso delle mascherine, anche se in alcuni istituti glidimedia sono già partiti. Intanto il Centro europeo ...Ma la tortura delle mascherine a 40° verrà risparmiata ai ragazzi aglidimedia e di maturità, così come si starà senza in cinema, teatri, sale da concerto, palestre e piscine, mentre l'... Esami terza media e maturità, la nota del Ministero: dalle mascherine non obbligatorie al distanziamento, ecco come sarà È stata inviata oggi una nota alle scuole sulle misure precauzionali per lo svolgimento degli Esami di Stato 2022 in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri e all’ordinanza firmata dal ...È partita a Perugia, in contemporanea con il Bambin Gesù di Roma, la somministrazione di un farmaco sperimentale a due pazienti umbri malati di Lafora, patologia rarissima (30 casi in Italia, 250 nel ...